Belediye İş Sendikasından Iğdır Belediyesine teşekkür

Iğdır Belediyesinde toplu iş sözleşme sahibi olan Belediye İş Sendikası, işçilerin geriye dönük tüm alacaklarını ödeyen Iğdır Belediyesi yönetimine teşekkür etti.

Iğdır Belediyesi Başkanı Murat Yikit ve yönetimi, geçmişten kaynaklanan alacaklarını alamayan belediye çalışanlarının geriye dönük tüm maaşlarını yatırması ve işçilerin maaşlarını düzenli olarak ödemeleri üzerine, Belediye İş Sendikası şehirde ki bilboardlara teşekkür yazısı yazdırdı.

Emeğin ve emekçinin kendileri için değer biçilemez olduğunu belirten Iğdır Belediyesi Başkanı Murat Yikit, “2014 mahalli idareler seçiminde yerel yönetimlere seçildiğimiz zaman, Iğdır Belediyesinin geçmiş dönemlere ait çalışan personellere yaklaşık 3 milyon TL borcu bulunmaktaydı. Biz yönetim olarak bu tarihten itibaren işçilerin alacaklarını periyodik olarak geçmişe dönük yatırmaya başladık. Ödenen bu borçlar ile birlikte her ay aksatılmadan personellerin rutin maaş ve alacakları yatırıldı. Belediyemizde çalışan personellerimizin belediyemizden rutin maaşları dışında alacağı kalmadı. Biz her zaman emeğin kutsallığından bahsedip emekçinin haklarından yana olan bir yerel yönetim anlayışı ile hareket ettik. Söylemlerimizin eylemlerimiz ile örtüşmesi gerekirdi. Bugün emekçilerimize verdiğimiz önem ve değerin onlar tarafından karşılık bulması ve takdir edilmesi bizim için yerel yönetimler anlamında yaşadığımız en büyük gururlardan biridir. Tüm dünyada emeğin ve emekçinin hak ettiği değeri görmesi dileğiyle bize bu gururu yaşatan Belediyemizde ki emekçilerimize ve sendika yönetimine teşekkür ederiz” dedi.