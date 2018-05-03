Iğdır’a bağlı Tuzluca İlçe Belediyesi tarafından, ilçe merkezinin farklı yerlerine çocuk oyun parkları kuruldu.İlçe merkezinin farklı yerlerine 16 adet çocuk oyun parkı kurulduğunu açıklayan Tuzluca Belediye Başkan yardımcısı Faruk Korkusuz, “Yapacağımız peyzaj çalışmalarıyla daha modern hale gelecek park ve oyun gruplarının ilçe halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Belediyeden çocuk oyun parkı
Iğdır’a bağlı Tuzluca İlçe Belediyesi tarafından, ilçe merkezinin farklı yerlerine çocuk oyun parkları kuruldu.İlçe merkezinin farklı yerlerine 16 adet çocuk oyun parkı kurulduğunu açıklayan Tuzluca Belediye Başkan yardımcısı Faruk...