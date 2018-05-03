Belediyeden çocuk oyun parkı

İlçe merkezinin farklı yerlerine 16 adet çocuk oyun parkı kurulduğunu açıklayan Tuzluca Belediye Başkan yardımcısı Faruk Korkusuz, “Yapacağımız peyzaj çalışmalarıyla daha modern hale gelecek park ve oyun gruplarının ilçe halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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