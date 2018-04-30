Çocuk Acil birimi düzenlenen törenle açıldı

Iğdır Devlet Hastanesi Çocuk Acil birimi düzenlenen açılış töreniyle hizmet vermeye başladı.

Açılış kurdelesini kestikten sonra Çocuk Acil birimini gezen Iğdır Valisi Enver Ünlü, “ilimizde Çocuk Acil birimine ihtiyaç vardı. Yeni açılan birimimiz günlük 500 hastaya hizmet verebilecek. Çocuk Acil birimimiz hasta çocuklarla, ailelerinin bekleme esnasında sıkılmadan vakit geçirebilecekleri, çocukların kendilerini mutlu ve güvende hissedebilecekleri bir yer olarak hizmete açıldı. Hastanemizde ki kapsamlı çocuk acil tedavi bölümünün Iğdır’a hayırlı olmasını, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Program, Çocuk Acil bölümünün oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür plaketinin verilmesinin ardından son buldu.