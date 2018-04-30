IĞDIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:56

Çocuk Acil birimi düzenlenen törenle açıldı

Iğdır Devlet Hastanesi Çocuk Acil birimi düzenlenen açılış töreniyle hizmet vermeye başladı.Açılış kurdelesini kestikten sonra Çocuk Acil birimini gezen Iğdır Valisi Enver Ünlü, “ilimizde Çocuk Acil birimine ihtiyaç vardı. Yeni açılan...

Çocuk Acil birimi düzenlenen törenle açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Iğdır Devlet Hastanesi Çocuk Acil birimi düzenlenen açılış töreniyle hizmet vermeye başladı.

Açılış kurdelesini kestikten sonra Çocuk Acil birimini gezen Iğdır Valisi Enver Ünlü, “ilimizde Çocuk Acil birimine ihtiyaç vardı. Yeni açılan birimimiz günlük 500 hastaya hizmet verebilecek. Çocuk Acil birimimiz hasta çocuklarla, ailelerinin bekleme esnasında sıkılmadan vakit geçirebilecekleri, çocukların kendilerini mutlu ve güvende hissedebilecekleri bir yer olarak hizmete açıldı. Hastanemizde ki kapsamlı çocuk acil tedavi bölümünün Iğdır’a hayırlı olmasını, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Program, Çocuk Acil bölümünün oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür plaketinin verilmesinin ardından son buldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku