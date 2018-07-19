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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:33

Hasat sonra anız yakılmasına dikkat

Hububat hasadı sonrası tarlada kalan anızın yakılmaması için Iğdır Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.Iğdır Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Anız...

Hasat sonra anız yakılmasına dikkat
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Hububat hasadı sonrası tarlada kalan anızın yakılmaması için Iğdır Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Iğdır Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Anız yakılması toprağın yapısını, verimliliğini, toprak içinde ki faydalı canlıları yok etmektedir. Tüm tedbirlere rağmen yangın çıkması durumunda, Jandarma, İtfaiye ve muhtarlığa haber verilmeli. Anız yakan veya sebep olanlara, dekar başına 48,58 TL idari para cezası uygulanacaktır” denildi.
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