Iğdır Havalimanı yolcu trafiği

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı yüzde 2 artışla 26 bin 232 yolcuya hizmet verdi.Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 26 bin 232 yolcuya hizmet, hizmet verilen toplam uçak trafiği...

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı yüzde 2 artışla 26 bin 232 yolcuya hizmet verdi.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 26 bin 232 yolcuya hizmet, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 27 artışla bin 610’a, yük trafiği ise yüzde 26 artışla 2 bin 406 tona ulaştığı açıklandı.