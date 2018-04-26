Iğdır Valisi Enver Ünlü yapımı devam eden Ünlendi Baraj’ında incelemelerde bulundu.Vali Ünlü, proje koordinatörü Farshad Sharafi tarafından baraj inşaatında devam eden çalışmalarla ilgili sunumu izledikten sonra inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Iğdır Valisi Ünlü, Ünlendi Baraj inşaatında incelemelerde bulundu
Iğdır Valisi Enver Ünlü yapımı devam eden Ünlendi Baraj’ında incelemelerde bulundu.Vali Ünlü, proje koordinatörü Farshad Sharafi tarafından baraj inşaatında devam eden çalışmalarla ilgili sunumu izledikten sonra inşaat alanında incelemelerde...