Iğdır’da Bal Festivaline hazırlık

Iğdır’da geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen Bal Festivalinin 2’ncisi yapılacak.Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen 2. Iğdır Bal Festivali 8-12 Ekim tarihlerinde Belediye meydanında yapılacak. 5 gün sürecek...

Iğdır’da geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen Bal Festivalinin 2’ncisi yapılacak.

Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen 2. Iğdır Bal Festivali 8-12 Ekim tarihlerinde Belediye meydanında yapılacak. 5 gün sürecek festivalde halk oyunları folklor ekibi gösterisi, müzik dinletisi ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen festivalde Iğdır balının yerel ve ulusal bazda tanıtımı, üreticilere ürünlerini tanıtma ve pazarlama alanında destek olma, ilin ekonomisine katkı sunmanın amaçlandığı öğrenildi.