Iğdır’da bal festivaline yoğun ilgi

Iğdır Valiliği tarafından yapılan ve geleneksel hale getirilen 2. Iğdır Bal Festivali yoğun ilgi gördü.Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde düzenlenen programda konuşan Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “Binin üzerinde bitki...

Iğdır Valiliği tarafından yapılan ve geleneksel hale getirilen 2. Iğdır Bal Festivali yoğun ilgi gördü.

Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde düzenlenen programda konuşan Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “Binin üzerinde bitki türü olduğu için Iğdır balı gerçekten çok ünlüdür. Dolayısıyla arı ne kadar ürün üzerinde çalışıyorsa bal o kadar çok değerli ve kıymetlidir. Bizim amacımız bu kıymetli olan ürünümüzü bütün Türkiye’ye tanıtmak” dedi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Daha çok üretip daha çok kazanacağız. Refah seviyemiz yükselecek, müreffeh bir ülkede hep birlikte aydınlık dolu yarınlar ve geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bunun yolu daha çok üretmek ve daha çok çalışmaktan geçiyor. Hangi konuda avantajlı ve hangi konuda iddialıysak onu ön plana çıkarıp o konuda çalışacağız. Arılar doğal hayatın ve tarımında önemli bir parçası. Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan, insan, mahlukat ve hiçbir canlı dünya üzerindeki hayat mücadelesini daha fazla sürdüremez”ifadelerini kullandı.

Bal üreticisi Yusuf Akgün isimli çiftçi ise, "Organik bal üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 200 arımız var. Mümkün olduğu kadar güzel ve organik bal üretmeye çalışıyoruz. Normal organik bal 60, karakovan balı 120, polenin kilogramı 100, propolis’in kilogramı ise bin TL olarak satıyoruz” şeklinde konuştu.