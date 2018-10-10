IĞDIR:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:04

Iğdır’da Beyaz altın günü

Iğdır’da yıllar sonra ekimine başlanan ve verimin yüksek olduğu belirtilen pamuk için tarla günü etkinliği düzenlendi.Doğu Anadolu’nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır Ovasında, uzun yıllardan sonra tekrar pamuğa dönüş yapılarak...

Iğdır'da Beyaz altın günü
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Iğdır’da yıllar sonra ekimine başlanan ve verimin yüksek olduğu belirtilen pamuk için tarla günü etkinliği düzenlendi.

Doğu Anadolu’nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır Ovasında, uzun yıllardan sonra tekrar pamuğa dönüş yapılarak iyi sonuçlar alınması çiftçiler için sevindirici oldu.

Ağrı Dağı’nın beyazı ile Iğdır Pamuğunun beyazını birleştireceklerini belirten Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “Iğdır’da pamuğun olduğunu bütün çiftçilerimize duyurabilmek tanıtabilmek için bugün tarla gününde buluştuk. Gecen yıl dekar başına verim 500 kilogramdı, bu yıl dekar başına verim 600 kilogram bekliyoruz. Biz erkenci tip tohumlarla ekim gerçekleştiriyoruz. Böyle olunca tabi verim daha fazla oluyor. Gecen yıl 7 bin dönüm civarında ekim alanı oldu, bu yıl ise yaklaşık 15 bin dönüm ekim alanımız var. 8 bin civarında ürün bekliyor, bu yolda da emin adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum” dedi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, Iğdır’da 30 yıl aradan sonra bir hayalin gerçek olduğunu belirtti. Ünlü, “Pamuk tarımı sanayisi geniş bir iş alanı sağlarken, lifiyle tekstil, çiğitiyle yağ, küspesiyle hayvancılık ve ihracatıyla dış ticaretimize çok önemli katkıları olan çok önemli bir endüstriyel ürünümüzdür. Biz bunun için pamuğu Iğdır tarımının merkezine aldık. Birinci öncelikli stratejik ürünümüz ve beyaz altınımız pamuktur. Sarı altın kayısı’mızın yanında Beyaz altın yani pamuğumuz olmazsa olmazımızdır. İki ürünü hak ettiği yere sizin desteklerinizle taşıma konusunda azimli ve gayretliyiz” ifadelerini kullandı.

270 dönüm arazi üzerine pamuk ektiklerini ifade eden çiftçi Atilla Ayhan, “Pamuk daha önce Iğdır’da halk kültürüne göre ekiliyordu. Şimdi ise modern, bilimsel, firmaların arge çalışmaları ve destekleriyle daha olumlu sonuçlar alıyoruz. Daha önce ata ve babadan gördüğümüz yöntem ve kurallardı. Oda randıman vermeyince insanlar pamuk ekmeyi terk etti. Şimdi yeni teknolojiyle yüksek bir potansiyele sahip olacağız” şeklinde konuştu.
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