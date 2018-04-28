Iğdır’da "Çiftçilerle Buluşma" programı düzenlendi

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından "Çiftçilerle Buluşma" programı düzenlendi.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Iğdır tanıtım videosu gösterimi ardından, Gıda, Tarım ve Hayvancılık...

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından "Çiftçilerle Buluşma" programı düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Iğdır tanıtım videosu gösterimi ardından, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu’nun konuşmasıyla devam etti.

Tarımsal kalkınma ve hayvancılığın Iğdır için önemli olduğunu belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, "Kurum olarak gece gündüz mesai kavramı olmadan siz değerli çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken katkı ve destek çok önemli. Bütün kurumlarımız destek olmazsa başarıya ulaşmamız mümkün değil. Biz bunlara dönük çok proje hazırladık. Bunu dönemler halinde sizlere anlattık ve izah ettik. Özellikle yöremizin vazgeçilmezi olan kayısı ve yıllardan sonra ekimine başladığımız Pamuk konusunda çok büyük akım sağladığımızı düşünüyorum. Hayvancılık konusunda Iğdır’da üretimi arttırmak en büyük hedefimiz oldu” dedi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, “Sizler, ekmeğinizi topraktan çıkarıyorsunuz. Sizler, her bahar ilahi bir müjdeye şahitlik ediyorsunuz. Sizler toprağa atılan ölü tohumun filizlenmesinde ki o ilahi hikmeti bizzat görüyor, toprağın bereketi ile ailelerinizi geçindiriyor, ülkemizi doyuruyorsunuz. Kıymetli çiftçilerimiz, Toprağın kahrını çekmeyenler, onun kıymetini bilemez. Toprakla hemhal olmayan, vakit geçirmeyen ve yaşamayan insanın, toprağı anlaması da mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Program, Iğdır Valisi Enver Ünlü tarafından çiftçilere plaket verilmesinin ardından katılımcılara yapılan ikramların ardından son buldu.