IĞDIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 11:25

Iğdır’da cinayet

Iğdır’da bir kadın, tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili kadının ağabeyleri tutuklandı.Olay, Iğdır merkez Aşağı Erhacı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma...

Iğdır'da cinayet
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Iğdır’da bir kadın, tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili kadının ağabeyleri tutuklandı.

Olay, Iğdır merkez Aşağı Erhacı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Aşağı Erhacı köyünde C.E., isimli şahıs kız kardeşi F.Ş.’yi av tüfeğiyle başının sol arka kısmından vurdu. Ağır yaralanan F.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.

"Töre saikiyle tasarlanarak kardeşe karşı kasten öldürme, azmettirme" olayıyla ilgili suça sürüklenen 2’si çocuk olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 6’sı savcılıkta serbest, 4’ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku