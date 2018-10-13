Iğdır’da "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik stant açılarak bilgilendirme yapıldı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “El Ele Güvenli Geleceğe” isimli proje kapsamında, Iğdır Üniversitesi Karaağaç ve...

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik stant açılarak bilgilendirme yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “El Ele Güvenli Geleceğe” isimli proje kapsamında, Iğdır Üniversitesi Karaağaç ve Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde öğrencilere yönelik bilgilendirme standı açıldı. Terörün tanımı, terör örgütleri ve eleman kazanma yöntemleri hakkında bilgiler verilerek, öğrencilere tükenmez kalem, not defteri ve broşürden oluşan hediyeler verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenli ve huzurlu bir gelecek için bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.