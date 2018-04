Iğdır’da istihdam seferberliği

Iğdır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü “İstihdamda Milli Seferberlik” faaliyetleri kapsamında Iğdır’da çalışmalarına hız verdi.

Organize Sanayinde bulunan firmalarla birebir yapılan görüşmelerle bakanlığın teşvikleri ve İş Sağlığı güvenliği konusunda bilgilendirme çalışmalarına başlandı.

En yakın zamanda İl genelinde faaliyet yürüten mali müşavir ve muhasebeciler, Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin de katkılarıyla bir araya geleceklerini ve açıklanan teşvikleri tanıtıp, istişare edeceklerini açıklayan Iğdır Sosyal Güvenlik İl Müdürü Emin Öztürk, “Bu toplantı öncesinde İŞKUR ile birlikte sahaya çıkıp işverenleri de bilgilendirdik. Şehirde ki heyecanı hissediyor, şehrin ekonomisi ve istihdamını olumlu yönde etkileyecek bu sürecin sonunda ilan edilen seferberliğin amacına ulaşacağına inanıyorum” dedi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdullah Can ise, milli seferberlik kapsamında bakanlıkça istihdam seferberliği ilan edildiğini, teşvik ve iş imkanlarını tanıtmak için çalışmalara geçen yıl olduğu gibi bu yılda devam ettiklerini belirtti. Can, “Özellikle tekstil ve kapı imalatı konusunda Iğdır’da gerçekten değerli yatırımcılar bulunuyor. Küçük esnafından büyük işverenine, iş arayanından emeklilik hizmeti alanına kadar SGK İl müdürlüğü ile sıkı bir işbirliği içindeyiz. Bu meyveleri her geçen gün artan istihdam ile alacağız” şeklinde konuştu.