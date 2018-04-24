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24 Nisan 2018 Salı 10:04

Iğdır’da Okullar arası futbol turnuvası

Iğdır Merkez Kurtuluş İlkokulu tarafından İlkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi.Kurtuluş İlkokulu yönetimi tarafından düzenlenen 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul sporları müsabakalarına 16 takım katıldı.Kurtuluş İlkokulu...

Iğdır'da Okullar arası futbol turnuvası
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Iğdır Merkez Kurtuluş İlkokulu tarafından İlkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi.

Kurtuluş İlkokulu yönetimi tarafından düzenlenen 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul sporları müsabakalarına 16 takım katıldı.

Kurtuluş İlkokulu bahçesinde bulunan sentetik çim sahada yapılan futbol turnuvasında şampiyonluk kupasını Kurtuluş İlkokulu, ikincilik kupasını Mahmut Nedim Kuyumcu İlkokulu ve üçüncülük kupasını ise Yüzbaşılar Şehit Er Aydın Karakuş İlkokulu kazandı.

Güzel bir atmosferde turnuvanın sonuçlandığını belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Gelal, “Okul sporları çocuk ve gençlere sağlıklı yaşam kültürünü aşılamak amacıyla düzenleniyor. 1., 2. ve 3’ü olan takımlarımızı kutluyorum. Geleceğin futbolcuları bu takımlardan çıkacaktır. Turnuvaya katılan bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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