Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Iğdır İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına...

Iğdır İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan, 3 ruhsatsız tabanca, 5 cep telefonu ile 2 bin 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 2’si tutuklanırken, 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.