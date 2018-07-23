IĞDIR:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:31

Iğdır’da uyuşturucu operasyonu

Iğdır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2.094 gr bonzai sentetik uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet telefon ele geçirildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkez...

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu
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Iğdır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2.094 gr bonzai sentetik uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet telefon ele geçirildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkez ilçesi sorumluluk bölgesinde ve il merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen Kars, Ağrı ve Iğdır merkezinde ikamet eden 3 şüpheli takibe alındı. Yürütülen soruşturma sonucunda şüphelilerin ikametlerinde arama faaliyeti icra edildi.

Yapılan arama neticesinde 2.094 gr bonzai sentetik uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet telefon ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2’si tutuklanırken 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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