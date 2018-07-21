Iğdırlılar sıcaktan havuzlara akın etti

Hava sıcaklığının her geçen gün daha da arttığı Iğdır’da vatandaşlar yüzme havuzlarına akın etti.Sıcaklıkların kendini iyice gösterdiği Iğdır’da kavurucu sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar akın etti.Hafta sonları genelde yoğun...

Hava sıcaklığının her geçen gün daha da arttığı Iğdır’da vatandaşlar yüzme havuzlarına akın etti.

Sıcaklıkların kendini iyice gösterdiği Iğdır’da kavurucu sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar akın etti.

Hafta sonları genelde yoğun olduklarını belirten havuz işletmecisi Dadaş Gonca, Iğdır Doğunun Çukurova’sı olduğu için sıcaklıklar 40 dereceyi buluyor. Vatandaşlar serinlemek ve rahatlamak için havuza akın ediyorlar. Aşırı sıcaklardan dolayı bunalan insanlar havuzlara akın ediyor ve buda bizim acımızdan iyi oluyor” dedi

Serinlemek için havuza geldiklerini söyleyen Serdar Şahin isimli vatandaş ise, “Hafta sonu olduğu için çocuklarla birlikte kendimizi serinletmek için evde duramadık ve kendimizi havuza attık” şeklinde konuştu.