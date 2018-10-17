İran heyeti ile sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti sınır illeri arasındaki ’’Sınır Güvenliği Toplantısı’’ Iğdır’da gerçekleştirildi.

Vali Enver Ünlü’nün başkanlığındaki Türkiye heyeti; Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran heyeti ile TİGEM Kazım Karabekir İşletmesi Toplantı Salonunda bir araya geldi.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti heyetinden 5. Hudut Alay Komutan V. P. Albay Ertuğrul Dön, Aralık Kaymakamı Sercan Gökdemir, İl Emniyet Müdür V. Necdet Çoban, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, İl Göç İdaresi Müdürü Muhlis Lordoğlu ve danışmanlık görevi üstlenen diğer ilgililer katıldı.

Yapılan mutat toplantıda Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki sınır güvenliği, terör faaliyetleri, hudut olayları ve kaçakçılık konuları ele alındı.

Sözlerine iyi niyet temennileriyle başlayan Vali Enver Ünlü, “Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh şahsınız ve heyet üyelerinizi ülkemiz topraklarında ağırlamaktan dolayı memnuniyetimizi belirtirim. Şahsınız ve heyetinizle iyi ilişkiler içerisinde görevimizi yerine getirmek arzusundayım. Bölücü terör örgütü mensuplarının müşterek sınır hattına kadar gelerek sınır güvenlik görevlilerimize ve ülkemize yönelik gerçekleştirdikleri terör olaylarını kınıyor, bu tür istenmeyen hudut olaylarının meydana gelmemesi için, mevcut sınır güvenlik tedbirlerinin arttırılması ve sınır güvenlik görevlilerinizin uyarılmalarını talep ediyorum. Bu vesile ile iki ülke arasındaki mevcut güvenlik tedbirleri ve terörle mücadelenin artarak devamını diliyor, gerçekleştirmekte olduğumuz bu toplantının iki komşu ülkeye de son derece yararlı olacağına inanıyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.