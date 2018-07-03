IĞDIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 08:57

Kayısı Festivali sona erdi

Iğdır Belediyesi tarafından düzenlenen Kayısı Festivali sona erdi.Binlerce kişinin katıldığı festivalde ünlü sanatçı, dans ve gösteri ekipleri sahne aldı. Belediye bahçesinde başlayan yürüyüş, festival alanına varılmasının ardından...

Kayısı Festivali sona erdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Iğdır Belediyesi tarafından düzenlenen Kayısı Festivali sona erdi.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde ünlü sanatçı, dans ve gösteri ekipleri sahne aldı. Belediye bahçesinde başlayan yürüyüş, festival alanına varılmasının ardından halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam etti. Azerbaycanlı ses sanatçısı Üzeyir Mehdizade ile Kardeş Türküler’in konserleri festival alanını dolduran binlerce insanı doyasıya eğlendirdi. Festival Nefes isimli dans grubunun sahne almasıyla sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku