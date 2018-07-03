Binlerce kişinin katıldığı festivalde ünlü sanatçı, dans ve gösteri ekipleri sahne aldı. Belediye bahçesinde başlayan yürüyüş, festival alanına varılmasının ardından halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle devam etti. Azerbaycanlı ses sanatçısı Üzeyir Mehdizade ile Kardeş Türküler’in konserleri festival alanını dolduran binlerce insanı doyasıya eğlendirdi. Festival Nefes isimli dans grubunun sahne almasıyla sona erdi.

Iğdır Belediyesi tarafından düzenlenen Kayısı Festivali sona erdi.Binlerce kişinin katıldığı festivalde ünlü sanatçı, dans ve gösteri ekipleri sahne aldı. Belediye bahçesinde başlayan yürüyüş, festival alanına varılmasının ardından...

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