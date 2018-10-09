IĞDIR:
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09 Ekim 2018 Salı 11:15

Odun yerine bacağını kesti

Evinin bahçesinde kesilmiş ağaçları doğrayan Metin Güneş, kontrolünü kaybettiği hızara bacağını kaptırdı.

Odun yerine bacağını kesti
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Evinin bahçesinde kesilmiş ağaçları doğrayan Metin Güneş, kontrolünü kaybettiği hızara bacağını kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da evinin bahçesindeki ağaçları doğrayan Metin Güneş, kontrolünü kaybettiği hızara bacağını kaptırdı. Evinin bahçesindeki odunları doğramak için hızar makinesiyle çalışmaya başlayan Güneş, bir anlık dalgınlığı sonucu kontrolü kaybetti. Bacağını hızara kaptıran Güneş kanlar içinde yere yığıldıktan sonra bağırarak yakınlarından yardım istedi. Iğdır Devlet Hastanesi’ne götürülen Güneş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyat edildi. Başarılı bir operasyonla ameliyat edilen Güneş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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