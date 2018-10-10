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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:19

Öğrencilere Trafik eğitimi verildi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere Trafik eğitimi verildi.Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencileri bilgilendirme programına Alikamerli Ortaokulunda 96, Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise 280 öğrenci...

Öğrencilere Trafik eğitimi verildi
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere Trafik eğitimi verildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencileri bilgilendirme programına Alikamerli Ortaokulunda 96, Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise 280 öğrenci katıldı. Gerçekleştirilen eğitim etkinliğinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Trafik kuralları konulu film ve özel slayt gösterileri ile öğrenciler trafik kurallarını öğrenmiş oldu. Trafik kültürünü kazanabilmeleri amacıyla okullarda eğitim çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.
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