Rafa bir kitap da sen ekle

Iğdır Valiliği ile İl Özel İdaresi tarafından atıl durumdan alınarak çocuk ve yetişkinler için iki ayrı bölümden oluşan okuma salonu açıldı.Iğdır Kültür Merkezinde açılışı gerçekleşen “Dilucu Şehitleri Okuma Salonu” kütüphanelerini...

Iğdır Valiliği ile İl Özel İdaresi tarafından atıl durumdan alınarak çocuk ve yetişkinler için iki ayrı bölümden oluşan okuma salonu açıldı.

Iğdır Kültür Merkezinde açılışı gerçekleşen “Dilucu Şehitleri Okuma Salonu” kütüphanelerini zenginleştirmek için kampanya başlatıldı. Dergi, boyama kitabı, roman, ansiklopedi, mesleki ve teknik bilgileri içeren eserlerle lise ve üniversitelere hazırlık kaynaklarını gençlerin faydalanması için bağış yapılması bekleniyor.