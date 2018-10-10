Rektör Alma, BESYO öğrencileri ile birlikte ağaç dikti

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Alper Cenk Gürkan ve öğrencilerle birlikte BESYO binası çevresinde ağaç dikti.

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü BESYO binası çevresinde yapılan ağaç dikimine yoğun ilgi gösterildi.

Öğrenciler ile birlikte ağaç diken Rektör Alma, “Yeşil Iğdır İçin Yeşil Bir Kampüs Oluşturma” sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında ağaç dikme etkinliklerinin artarak devam edeceğini ve Iğdır Üniversitesini yeşillendirmenin kendileri açısından gurur verici bir olay olduğunu belirti.

Rektör Alma, “Üniversitemize yeşil bir alan kazandırmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi peyzaj çalışmalarımızda da sona yaklaşmış bulunmaktayız. Kısa süre içinde büyük yol kat ettik, bugün üniversitemizi görenler bu değişimi hemen fark ediyor. Bugün ağaç dikme etkinliği münasebetiyle burada bulunuyoruz ve bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Sizlerden istediğim diktiğiniz ağaçlara sahip çıkmanız” şeklinde konuştu.

Ayrıca öğrencilerle bir süre sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen Rektör Alma, öğrencilere daima kapısının açık olduğunu ifade etti.

Kampüs alanının zaman içinde büyük bir değişim yaşadığını belirten BESYO Müdürü Doç. Dr. Alper Cenk Gürkan ise, “Öğrencilerimize dünyayı, sporu, üniversiteyi sevdirmeye çalışıyoruz. Bu öğrenciler okudukça diktikleri ağaçlar da büyüyecek. Iğdır Üniversitesi BESYO Müdürü olarak büyük bir mutluluk yaşadığımı ifade etmek istiyorum” dedi.

Ağaç dikiminin ardından fidanlara ilk su verilirken; etkinlik çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.