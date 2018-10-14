Sağlık çalışanlarından örnek davranış

Iğdır Devlet Hastanesi personelleri Organ Bağış Birimi’ne başvurarak organ bağışında bulundu.

Iğdır Devlet Hastanesi Organ Bağış Birim sorumlu hemşiresi Fizze Turan, vatandaşların organ bağışına ilgisini arttırmak için hastane bünyesinde, halka açık alanlarda ve basın yolu ile ilgili çalışmalar yaptıklarını, aynı hastaneden iki hemşire arkadaşın organ bağışında bulunduklarını ifade ederek organ bağışına dikkat çekmek için broşür dağıtarak bilgilendirme semineri verdiklerini belirtti.

KETEM’de çalışan hemşire Seren Aras, bağışlanan her organla bir insana hayat verildiğini vurguladı. Aras, “Organ bağışı bir insanın ölümünden sonra organlarını başka bir insan için kullanılmasına izin verilmesidir. Organ bağışıyla birlikte görmeyen bir insanın görmesini, hayatını diyaliz cihazına bağlı olarak sürdüren bir böbrek hastasının hayata dönmesini sağlayabiliriz. Sağlıklı her insan bütün organlarını bağışlayabilir. İnsanın ölümü sonrasında organların alınması işlemi konunun uzmanı doktorların bulunduğu Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Organ Nakil Merkezlerinde gerçekleştirilir. Ben de gönüllü olarak organlarımı bağışladım’’ dedi.

Üreme Sağlığı Biriminde çalışan Hemşire Ayten Alma ise, yaşlı vatandaşların organ bağışına sıcak bakmadığını ifade ederek, “Organ bağışı dinimizce herhangi bir sakınca oluşturmuyor. 18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde herkes organ bağışı yapabilir. Organlarımı bağışlayarak birçok hastaya hayat verebilir, birçok insanın hayata tutunmasına umut olabilirim” şeklinde konuştu.