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29 Nisan 2018 Pazar 10:17

Sema Ünlü gazi Ayaztekin’i ziyaret etti

Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün eşi Sema Ünlü, Gazi Ali Ayaztekin ve ailesini evinde ziyaret etti.Gazi Ayaztekin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Sema Ünlü, “Türk Milletimizin ayakta kalması, sizin gibi yiğit vatan evlatlarının sayesinde...

Sema Ünlü gazi Ayaztekin'i ziyaret etti
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Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün eşi Sema Ünlü, Gazi Ali Ayaztekin ve ailesini evinde ziyaret etti.

Gazi Ayaztekin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Sema Ünlü, “Türk Milletimizin ayakta kalması, sizin gibi yiğit vatan evlatlarının sayesinde olmaktadır. Rabbim sizlere güç, kuvvet versin. Bir ihtiyacınız olduğunda her daim yanınızdayız. Sizler için ne gerekirse yaparız. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Gazi Ali Ayaztekin ise yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Sema Ünlü’ye teşekkür etti.
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