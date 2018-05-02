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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:45

“Sıfır Atık” projesi bilgilendirme toplantısı

Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen “Sıfır Atık Projesi” bilgilendirme toplantısı...

'Sıfır Atık” projesi bilgilendirme toplantısı
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Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen “Sıfır Atık Projesi” bilgilendirme toplantısı yapıldı.

“Sıfır Atık” projesinin tanıtımı, dünya ve ülkemizde ki uygulamalar, yapılan çalışmalar, alınan sonuçlar, proje ile hedeflenenler, proje ile elde edilen kazançlar ve projenin uygulama esaslarına ilişkin, Çevre Yönetimi ve Denetim Şube Müdürü Zehra Arat tarafından sunumun yapıldı. Projenin etkin yürütülebilmesi için istişarede bulunulmuş ve uygulanmaya geçirilmesi için hazırlıkların başlatılacağı vurgulandı.
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