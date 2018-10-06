IĞDIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:10

Tarihi eserlerle evini müzeye çevirdi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu tarihi eser işi yapan bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesinde bulunan bir adreste ikamet eden A.C. isimli şahsın...

Tarihi eserlerle evini müzeye çevirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu tarihi eser işi yapan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesinde bulunan bir adreste ikamet eden A.C. isimli şahsın tarihi eser sakladığı ve bu tarihi eserleri yakın zamanda satmayı planladığı haberini alan ekipler ikamette arama yaptı. Eski döneme ait olduğu değerlendirilen krem renkli tablet taşlar, madeni tepsi, insan kafası şeklinde ve insan figüründe heykel, gözyaşı şişesi ve çeşitli taşlar olmak üzere toplam 76 adet obje ve çeşitli şekillerde 189 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen ve tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve objeler kültür varlığı olup olmadığı öğrenilmesi için bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Kars Müze Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.

Yakalanan A.C. isimli şahıs ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku