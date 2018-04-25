IĞDIR:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:44

Vali Ünlü askerlerle bir araya geldi

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek vatani görevlerini yapan askerlerle bir araya geldi.Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Fatih Güneş ve Taşlıca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay...

Vali Ünlü askerlerle bir araya geldi
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Iğdır Valisi Enver Ünlü, Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek vatani görevlerini yapan askerlerle bir araya geldi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Fatih Güneş ve Taşlıca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Zafer Onay tarafından karşılanan Vali Ünlü, karakolda görev yapan askerlerle bir süre sohbet etti. Askerlerle yaptığı görüşmede yaptıkları görevin kutsallığına değinen Vali Ünlü, vatandaşların huzur içerisinde yaşaması ve kendilerini güvende hissetmeleri için güvenlik güçlerinin fedakarca çalıştığını belirtti.
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