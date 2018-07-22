IĞDIR:
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22 Temmuz 2018 Pazar 11:23

Vali Ünlü, pamuk tarlasında incelemelerde bulundu

Iğdır Valisi Enver Ünlü, girişimci Savaş Koca’nın pamuk tarlasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Tekstilin en önemli ham maddesi olan Pamuğun Iğdır’da yeniden üretiminin yaygınlaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren...

Vali Ünlü, pamuk tarlasında incelemelerde bulundu
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Iğdır Valisi Enver Ünlü, girişimci Savaş Koca’nın pamuk tarlasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tekstilin en önemli ham maddesi olan Pamuğun Iğdır’da yeniden üretiminin yaygınlaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ünlü, “Pamuk bizim beyaz altınımız. Bitkisel tekstil ve yağ ham maddesi olan pamuk, ülkemizde olduğu gibi dünya tarımında, sanayi ve ticaretinde de çok önemli bir ürün. Bu kadar kıymetli bir bitkinin uzun süreden sonra yeniden üretiminin yaygınlaşması bizi oldukça memnun etti. Biz, çiftçilerimizin bu süreçte hep yanında olduk. Pamuğun üretimini yaygınlaştırdıkça hem çiftçimizin yüzü gülecek hem de tekstil sektörüne önemli katkılar sağlanacaktır. İlimizde vatandaşlarımızın refah seviyesini arttırmak ve şehrimizi yatırımcılara daha cazip bir hale getirmek için üretici, girişimci ve çiftçilerimize her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Ziyaretin sonunda Vali Ünlü işletme sahibi Savaş Koca’ğı tebrik ederek bereketli bir hasat dönemi diledi.
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