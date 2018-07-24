IĞDIR:
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24 Temmuz 2018 Salı 09:03

Yıldırım düştü hayvanlar telef oldu

Iğdır’ın Aralık ilçesi Küçük Ağrı Dağı eteklerinde otlayan 74 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.Edinilen bilgiye göre, Aralık ilçesi Küçük Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Serdar Bulak yaylasında otlayan ve sağanak yağmurdan...

Yıldırım düştü hayvanlar telef oldu
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Iğdır’ın Aralık ilçesi Küçük Ağrı Dağı eteklerinde otlayan 74 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Aralık ilçesi Küçük Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Serdar Bulak yaylasında otlayan ve sağanak yağmurdan dolayı mahsur kalan koyun sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Mahmut Biter’e ait 74 koyun telef olurken, kayalıkların arkasına sığınarak korunmaya çalışan çoban Saddam Aras ise yara almadı.

Yıldırım düşmesi sonucu 74 koyunun telef olduğunu belirten Murat Aktaş isimli vatandaş, "Hayvanlarımız telef olmuştur. Yıldırım düşmesi sonucu telef olan hayvanlarımız için Iğdır İl Afet Müdürlüğünden yardım bekliyoruz. Çok şükür çobanlarımıza bir şey olmadı ama 74 hayvanımız telef oldu" dedi.
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