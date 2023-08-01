İki aracın karıştığı kazada : 1 kişi yaralandı
Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Malatya’da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 09.15 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen İ. Y. idaresindeki 44 HE 745 plakalı otomobil ile
karşı yönden gelen K. Ö. idaresindeki 44 EK 011 plakalı araç çarpıştı. Kazada İ.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken , yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.