İki aracın karıştığı kazada : 1 kişi yaralandı

Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İki aracın karıştığı kazada : 1 kişi yaralandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 09.15 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen İ. Y. idaresindeki 44 HE 745 plakalı otomobil ile

karşı yönden gelen K. Ö. idaresindeki 44 EK 011 plakalı araç çarpıştı. Kazada İ.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken , yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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