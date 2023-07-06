İki aracın karıştığı kazada: 1 kişi yaralandı
Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, 13.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan İ.O (49) idaresindeki 44 KA 302 plakalı araç tali yoldan dönüş alan M.K. (29) yönetimindeki 44 AEG 964 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada İ.O. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.