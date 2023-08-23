İki aracın karıştığı kazada: 6 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

İki aracın karıştığı kazada: 6 kişi yaralandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan A. K. idaresindeki 44 AAE 802 plakalı araç ile H. P. yönetimindeki 44 FF 719 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada A.K.,T.K.,Y.E.K.,Y.K.K., Y.K. ile A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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