İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 08.20 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Pütürge yol ayrımı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan S. K. (37) sevk idaresindeki 34 FTJ 016 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ö. B. (38) yönetimindeki 44 ADT 256 plakalı araçla çarpıştı. Kazada M.K. (70) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

MHP heyeti deprem bölgesi Malatya'da
MHP heyeti deprem bölgesi Malatya'da
Şifalı sulara deprem engeli
Şifalı sulara deprem engeli
136 yıllık cami zamana direniyor
136 yıllık cami zamana direniyor
Malatya'daki kanlı baskına: 2 tutuklama
Malatya'daki kanlı baskına: 2 tutuklama
Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
İnönü Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 'Deprem Çalıştayı' düzenlendi
İnönü Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 'Deprem Çalıştayı' düzenlendi