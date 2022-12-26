İki takımın sarı-kırmızılılarla görüşmeye başladığı öğrenildi

Yılda 1.7 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun maaşının yüksek olduğunu gören İngiliz ekibinin, Hollandalı yıldız için formül aradığı bildirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Brook'un 32 yaşındaki gaziyi takımda tutmaya niyetinin olmadığı, bu oyuncunun gelecek planlarında olmadığı, yıldız oyuncunun yıllık maaşından ödenebileceği söylendi.

Dünya Kupası nedeniyle tatile çıkan Trabzonspor, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

Görünüşe göre Blues of Burgundy, 10 Aralık'ta Kocaeli'de Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak.

Genç futbolcular şans yakalayacak

61 Saat Haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da Trabzon'da görev yapan genç altyapı futbolcularını pasgol tebrik edeceği anlaşıldı.

Trabzonspor U19 formasıyla çıktığı 12 maçta 9 gol 6 asistlik performans sergileyen Süleyman Cebeci, bu hafta A takımla yoluna devam edecek.

19 yaşındaki Süleyman Cebeci, U19 liginde çıktığı 49 maçta 49 gole direkt olarak imza atarak ün kazandı.

Trabzonspor hazırlıklarına yedi gün daha Trabzonspor'da devam edecek, 29 Kasım Salı günü Antalya'ya hareket ederek çalışmalarını Belek'te sürdürecek.

Süleyman Cebeci'nin Trabzonspor üretimindeki performansına göre Antalya'daki kampa katılmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin pas kampanyası, Fenerbahçe'nin en yakın Dünya Kupası taraftarı Galatasaray'ın 2 puan önünde Kadıköy'de Giresunspor'u 2-1 yenmesine rağmen başladı. Sarı lacivertlilerin kulisleri geçtiğimiz günlerde şok bir açıklamayla sarsıldı.

Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda Queens Park Rangers'tan 500 bin Euro'ya transfer ettiği Osaj Samuel, sarı ve lacivertli takımlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Nijerya milli takımında forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Jorge Jesus yönetiminde sol bek oynuyor.

Adada hava çok sıcak

Brett Osay Samuel'in Jorge Jesus ile istediği forma giremediği ve ayrılmak istediği iddia edildi. Menajerinin Nijeryalı yıldız için İngiltere ve İtalya'dan pasgol giriş bir dizi teklifte bulunduğu da iddia ediliyor. Daha önce Blackpool ve QPR forması giyen Bright Osayi Samuel'in İngiltere'ye dönüşe açık olduğu söyleniyor.

Oynamak İstiyor

24 yaşındaki teknik direktörün Fenerbahçe menajeri ile temasa geçerek takımdan ayrılma talebini ilettiği de bildirildi. Osai Samuel, Vito Pereira döneminde çok iyi bir performans sergiledi.Bu sezon Süper Lig'de 3 maçta sadece ilk 11'e girebildi. Yıldız futbolcu durumdan rahatsız ve formayı giymek istiyor.