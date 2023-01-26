İkinci ya da üçüncü olmak değil ama kesinlikle şampiyonluk mücadelesi veriyoruz

Değerlendirmeyi yaptı. 4-11 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri 502 kişinin katıldığı çevrimiçi bir araştırmada kendilerine futbolla ilgili sorular soruldu. Katılımcıların büyük bir bölümünü oluşturan "Grandlers" olarak bilinen İstanbul takımı taraftarları. Trabzonspor, taraftarların %4'ü ile Anadolu kulübünün en büyük taraftarıdır. Taraftarların geri kalan %8'i diğer takımları destekleyen kişileri içerir.

Okan Çayı yönetiminde son haftalarda ligi kasıp kavuran Galatara %42 şut yüzdesiyle liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe de Jesus sezona start vererek Avrupa'da yoluna devam etti. Devam et, %41 ile ikinci sırada. Beşiktaş ise yüzde 10'luk destekle betarsenal üçüncü oldu. Ankete katılanların %76'sı, takımın durumu ne olursa olsun, takımın sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağını düşünüyor. Takımını hala şampiyon olarak gören yarışmacılar dışında Fenerbahçe, diğerlerinin tahminine göre %48'lik bir galibiyet oranıyla şampiyonluk yarışına liderlik ediyor.

Muafiyet adayları

İlk yarıda katılımcıların %31'i haber Ligi takımlarından Ümraniyespor'un küme düşmeye en yakın aday olduğunu söylerken, %30'u, bu yılın başlarında Süper Lig'e yükselen bir başka takım olan İstanbulspor'un ligde kalamayacağını betarsenal giriş söyledi. Giresunspor yüzde 6 oyla üçüncü aday oldu. Bu sonuçlar, yeni yükselen polo takımının sezon başında halkın gözünde başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.

En İyi Performans Gösteren Nitelikli Kişi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus yüzde 36 oyla en büyük aday olurken, Okan Brook yüzde 26 oyla ikinci, Beşiktaş'ta ikinci kez forma giyen Güneş Güneş ise üçüncü oldu. yer. %12 Genç teknik direktör Emre Belözoğlu %4 oyla, geçen yıl Trabzonspor şampiyonu olan Abdullah Avcı ise %3 ile diğer teknik direktör konumunda.

Transferler

Sezonun ilk yarısını kötü geçiren Beşiktaş, %24'lük transfer oranıyla transfere en çok ihtiyaç duyan takım olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ı %12 ile Fenerbahçe ve Galatasaray takip ediyor. Bütçe açısından bu kulüplerin daha fazla transfer yapması normal görünüyor. Ancak UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun koyduğu mali kurallar ve son bir yılda kurlardaki artış nedeniyle transfer sezonu görülen talebe göre gerçekleştirilemedi.