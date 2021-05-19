19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımıyla vatandaşlar, Kayalık Parkında ve Türk bayrakları ile süsledikleri evlerinin balkon ve pencerelerinden saatler 19.19’u göstermesi ile birlikte İstiklal Marşını okudu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinden katılan gençler ise Atatürk’ün gençliğe hitabesini hep birlikte okudu.



19 Mayıs’a özgü şiir ve şarkıların okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Mehteran Takımı tarafından Mehter Marşlarından oluşan mini konserin ardından şehrin 19 ayrı noktasında havai fişek gösterileri ile 19 Mayıs coşkusu devam etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın selamlama ve 19 Mayıs’ın önemini vurguladığı konuşmasının ardından söz alan Vali Aydın Baruş; “Bu akşam vaktinde balkonlarından gönülleri ile yürekleri ile bizlere katılan çok değerli Tecde Mahallesi sakinlerimiz ve bu programda bulunan çok değerli misafirler sizleri öncelikle en derin hürmet ve sevgilerimle selamlıyorum ve bugün Türk Milletinin büyük bir gurur ve mutluluk günlerinden biri olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum.



Bir süredir Pandemi koşulları nedeniyle milli bayramlarımızı maalesef istediğimiz coşkuda, istediğimiz kalabalıklarla, büyük bir katılımla kutlayamıyoruz. Öncelikle bu programı gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok değerli belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.



Bundan tam 102 yıl önce Türk Milleti çok yorucu Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı gibi bütün dünya milletlerinin neredeyse iştirak ettiği harap ve bitap düşürücü bir savaştan çıkmıştı ve ülkemizin dört bir tarafı sömürgeci güçler tarafından işgal edilmek maksadıyla girişimde bulunulmuştur.



Türk Milleti tarihi boyunca hiçbir zaman başını öne eğik yaşamamış bir millettir. Bağımsızlık ateşi daima yüreklerin en derinliklerinde yaşar ama o günün getirdiği ümitsizlik, karamsarlık bu bağımsızlık ateşinin üzerini örtmüştü. İşte bu ümitsiz günlerde Türk Milletine bir kurtarıcı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve o bağımsızlık ateşini o küllerin arasından nefes vererek güçlendirdi, harlandırdı. Atatürk 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkışının ardından Amasya Genelgesinde gerçek amacını şöyle açıklıyor: ‘Milletin istiklâlini yine milletin azmi ile kararı kurtaracaktır’ İşte Kurtuluş Savaşımız bu azim ve kararlılıkla başladı ve ardından gelen Erzurum, Sivas Kongreleri ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çalışmalarıyla milletimizin her bir ferdi bağımsızlığımız için ayağa kalktı. Bu ayağa kalkış büyük bir direnişe dönüştü ve 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin önderlik ettiği Kurtuluş Savaşımız Büyük Taarruzla sonuçlandırdığımız büyük bir zaferle neticeye erdi. Cumhuriyetimizin kuruluşu bu zaferleri adeta taçlandırdı ve Türkiye Cumhuriyeti o günden bugüne dünyanın seçkin ülkelerinden biri olarak ortaya çıktı. Cumhuriyetimizin kuruluşu Türk milletinin her bir ferdine büyük umut oldu. Atatürk, kurmuş olduğu bu cumhuriyeti geleceğimiz olarak nitelendirdiği gençlerimize emanet etti ki bu anlamda 19 Mayıs, aynı zamanda gençlere armağan edilen bir bayramdır.



"Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz" sözleriyle Cumhuriyeti emanet edeceği gençlere olan güvenini bilahare bu şekilde ifade ederek veciz bir şekilde duyurdu.



Değerli gençler Kurtuluş Savaşımızın hikayesini çok iyi okuyunuz. Bu devletin ne kadar büyük zorluklar içerisinde kurulduğunu ve bu milletin bütün dünyanın emperyalist güçlerine karşı nasıl büyük bir mücadele verdiğini çok iyi öğreniniz. O zaman kalbinizdeki sabır ve metaneti, onların bu kahramanca mücadelesini ruhunuzda bulacağınızı göreceksiniz. Biz sizlere güveniyoruz, atalarımızın kurduğu bu büyük devleti bugün dünyanın lider ülkelerinden biri olarak görülen bu büyük milleti, ilelebet daima lider konumda bulundurmak için, cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için büyük bir gayretle çalışacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle bizlere cumhuriyetimizi armağan eden Kurtuluş Savaşımızı binbir güçlük içerisinde kazanarak kanlarıyla canlarıyla bu toprağa hayat veren bütün kahramanlarımızı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.



Bugün buraya iştirak ederek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle buraya katılan sizlere çok çok teşekkür ediyorum.



Allah bir daha bu millete Kurtuluş Savaşı yaşatmasın” diyerek sözlerini tamamladı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)