1.Uluslararası Malatya Gastronomi Ve Kültür Kongresi 20-22 Aralık’ta Yapılacak

KONGRE 20 İLE 22 ARALIK GÜNLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel hizmetler kapsamında ev sahipliği yapacağı, kısa adı İKSAD olan İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneğinin desteklediği 1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi 20 ile 22 Aralık 2019 tarihleri arasında Malatya Park Hotel’de gerçekleşecek.

BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR, KONGRENİN ONURSAL BAŞKANLIĞINI YAPACAK

Onursal Başkanlığını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yapacağı kongrenin Düzenleme Kurulunda; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Prof.Dr. Mustafa Talas, Rusya Bilimler Akademisinden Doç. Dr. Dinara Fardeeva, Malatya İnönü Üniversitesinden Dr.Hülya Bingöl ile Şanlıurfa Harran Üniversitesinden Dr.Hasan Çiftçi yer alıyor.

GASTRONOMİ DÜNYASINA FARKLI BAKIŞ AÇISI KAZANDIRACAK KONULAR ELE ALINACAK

Üç gün sürecek olan kongrede, Gastronomi, Yemek ve Kültür, Çalışma Hayatı ve Gastronomi, Din-Toplum-Kültür ve Gastronomi, Turizm, Otelcilik ve Gastronomi, Tarih, Kültür ve Gastronomi, Kültür ve Gastronomi Araştırmaları, Küreselleşme ve Gastronomi, Kent, Kentleşme, Kentsel Tasarım ve Gastronomi, Kültür Politika ve Planlamalarında Gastronomi, Edebiyat Araştırmalarında Gastronomi, Müzik Kültürü, Görsel Sanatlar ve Gastronomi, Sağlık ve Gastronomi, Sosyolojik Gastronomi, Göçebe Yaşam Biçimi ve Gastronomi, Gelenekler ve Gastronomi, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Gastronomiye Etkileri, Politika ve Yemek, Spor ve Beslenme, Hastalıklar ve Beslenme, Toplumsallaşma ve Beslenme Alışkanlıkları, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Açısından Beslenme, Yemek ve Kültür, Mutfak Sanatları, Fast Food Kültürü, Aşçılık ve Gastronomideki Yeri,Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Sosyo-Kültürel Değişim Ve Gastronomiye Etkileri, Türkiye'de ve Dünyada Gastronomideki Gelişmeler, Gastronomide Teşhir,Süsleme ve Sunuş Sanatları, Türk Yemekleri, Malatya Yemekleri, Yeşilyurt Yemekleri, Yemek Araştırmaları, Sinema,Film Endüstrisinde Yemek ve Eğlence Kültürü ve Yemek konuları hakkında sunumlar yapılacak.

“LEZZET VADİSİ PROJEMİZ VE ZENGİN YEMEK KÜLTÜRÜMÜZÜ GENİŞ KİTLELERE DUYURACAĞIZ”

1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresine ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gastronomi dünyasına Malatya ve Yeşilyurt yemeklerinin imzasını atmak için 1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresini büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Şahsımı böylesine özel bir organizasyonun Onursal Başkanlığına layık gören Kongremizin Düzenleme Kurulu Heyetinde yer alan değerli bilim adamlarına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Damaklarda farklı bir lezzet bırakan, yöresel lezzetlerin alanında deneyimli ustaların elinde zenginleşmesiyle her yönüyle farklı bir kültüre sahip olan Malatya ve Yeşilyurt Mutfağını, kongre aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz. Aylardır süren yoğun görüşmelerin ardından ön hazırlıkları tamamlanan, ev sahipliği yapmaktan da büyük bir onur duyacağımız kongrede, Yeşilyurt’a özgü 44 çeşit kahvaltılıklarımız, etli ve sulu yemeklerimizin yanı sıra bölgemize özgü tava yemeklerimizin tanıtımını daha planlı ve güzel bir şekilde yapmak adına başlattığımız ‘Lezzet Vadisi’ projemizin amaçlarını, hedeflerini, bu projenin hedefe ulaşması için yaptığımız planlı çalışmalar ve yatırımları davetlilerle paylaşmış olacağız. Malatya ve Yeşilyurt’a özgü vegan ve vejeteryan yemeklerimiz, fırın yemeklerimiz, kiraz yaprağı sarmamız, analı-kızlı köftemiz ve diğer köfte çeşitlerimizi de kongrede tüm boyutlarıyla katılımcıların beğenisine sunup, bu eşsiz tadların tanıtımını yapacağız. Bununla birlikte kuruluşuna öncülük ettiğimiz, içerisinde kentimizin tanınmış lezzet ustaları, turizmciler, kamu ve kurum yetkilileri ile medyadan isimlerin yer aldığı Gastronomi Platformumuzun projeleri, yine yöresel lezzetlerin hem tanıtımı hem de satışını yapmak amacıyla hizmete sunduğumuz Yöresel Ürünler Çarşımızda ki hizmetlerimiz hakkında yurt içi ve yurt dışından gelecek davetlilere detaylı sunumlar yapacağız. Ayrıca dünyada hızla gelişen yemek turizminde hangi tanıtım metodları etkili, nasıl bir strateji belirlenmeli gibi konularda alanında deneyimli davetlilerin deneyimlerinden ve önerilerinden yararlanacağız. Gastronomi ve turizm uzmanları ile eğitimcilerini bir araya getirmek ve gelişen turizmin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni yaklaşımlar kazanmak amacıyla düzenlenecek olup, üç gün sürecek olan kongremize tüm hemşerilerimizi davet ediyorum.”diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)