İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Ocak 2020 Salı 15:29

2. Aile Okulu ve Kişisel Gelişim Seminerleri Başladı

Yeşilyurt Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubunun “2. Aile Okulu ve Kişisel Gelişim Seminerleri” başladı.

2. Aile Okulu ve Kişisel Gelişim Seminerleri Başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi, “İyi His Psikoloji ve Gelişen Birey Eğitim Derneği ile birlikte Yeşilyurt Kent Konseyinde yürütülecek olan farklı konularda alanında uzman 21 hocanın katılacağı toplamda 14 hafta sürecek olan seminerler yoğun katılımla başladı.

Berber: “Toplumun temeli ailedir”

Berber, “Aile, anne baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplum birimidir. Bu bakımdan aile toplumun temel taşı sayılmıştır. İlk toplumlardan günümüze kadar, bütün toplumlarda aile vardır.”

Yeşilyurt Belediyesi Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından “2. Aile Okulu ve Kişisel Gelişim Seminerleri” yoğun bir katılımla başladı. Birincisi g2eçen yıl yapılan ve büyük ilgi gören seminerlerde katılımcılara aile içi eğitimin önemi anlatılıyor.

Berber: “Aile toplumun temel taşıdır”

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, aileye büyük öneme verdiklerini belirterek, “Kalkınma ve huzur ailede başlar. Ailemizi arzu ettiğimiz seviyeye çıkardığımız taktirde toplum olarak kalkınma ve refah düzeyini yakalamış oluruz” dedi. Berber, “Aile, anne baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplum birimidir. Bu bakımdan aile toplumun temel taşı sayılmıştır. İlk toplumlardan günümüze kadar, bütün toplumlarda aile vardır.” şeklinde konuştu. Berber, bu yüzden aile ile ilgili seminerlere büyük önem verdiklerini belirtti.

Aile konulu seminerlerinde ilk hafta Doç. Dr. Mehmet Sağlam tarafından ‘Çocuğun Gözüyle Dünya’ konulu semineriyle başladı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt Belediyesi, İlçenin Dört Bir Tarafına Kaliteli Yol Hizmetleri Ulaştırıyor Yeşilyurt Belediyesi, İlçenin Dört Bir Tarafına...
Başkan Çınar, “Başarılı Hizmetlerimizin Temelinde AR-GE Var” Başkan Çınar, “Başarılı Hizmetlerimizin Temelinde...
Başkan Güder, “Orduzu’yu Hak Ettiği Yere Getirmek İçin Çalışıyoruz” Başkan Güder, “Orduzu’yu Hak Ettiği Yere Getirmek...
Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuza Değerli ve Kaliteli Bir Eser Daha Kazandırdık” Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuza Değerli ve...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan Öğrencilere Karne Hediyesi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan...
Başkan Çınar, “Vatandaşlarımızın Doğal Ürünlere Ulaşımını Kolaylaştıracağız” Başkan Çınar, “Vatandaşlarımızın Doğal Ürünlere...
Başkan Çınar, “Sizlerden Aldığımız Güç Ve Destekle Yeşilyurt’u Geliştiriyoruz” Başkan Çınar, “Sizlerden Aldığımız Güç...
Yeşilyurt Kent Konseyi ‘Uluslararası Kent Konseyleri Çalışma Grupları’ Projesiyle Almanya’da Yeşilyurt Kent Konseyi ‘Uluslararası Kent Konseyleri...
Yeşilyurt Belediyesinin ‘Uluslararası Ödül’ Başarısı Büyük Yankı Uyandırdı Yeşilyurt Belediyesinin ‘Uluslararası Ödül’...
Battalgazi Belediyesi’nden Karla Mücadele Çalışması Battalgazi Belediyesi’nden Karla Mücadele Çalışması
Başkan Güder, Çocukların İlk Karne Heyecanına Ortak Oldu Başkan Güder, Çocukların İlk Karne Heyecanına...
Fransa’da, Yeşilyurt Belediyesine Uluslararası Ödül Fransa’da, Yeşilyurt Belediyesine Uluslararası...
Kale’nin Hak Ettiği Yere Gelmesi Noktasında Birlikte Çalışacağız Kale’nin Hak Ettiği Yere Gelmesi Noktasında Birlikte...
Battalgazi Belediyesi Personeline Hizmet İçi Eğitim Battalgazi Belediyesi Personeline Hizmet İçi Eğitim
Başkan Çınar, 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kentler Ödül Töreni İçin Fransa’ya Gitti Başkan Çınar, 2019 Yılı Uluslararası İdeal...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Yeşilyurt Belediyesi, İlçenin Dört Bir Tarafına...
Şahnahan mahallesindeki yol açma, genişletme ve yol bakım hizmetlerini yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye...

Haberi Oku