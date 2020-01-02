2. Aile Okulu ve Kişisel Gelişim Seminerleri Başladı

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi, “İyi His Psikoloji ve Gelişen Birey Eğitim Derneği ile birlikte Yeşilyurt Kent Konseyinde yürütülecek olan farklı konularda alanında uzman 21 hocanın katılacağı toplamda 14 hafta sürecek olan seminerler yoğun katılımla başladı.

Berber: “Toplumun temeli ailedir”

Berber, “Aile, anne baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplum birimidir. Bu bakımdan aile toplumun temel taşı sayılmıştır. İlk toplumlardan günümüze kadar, bütün toplumlarda aile vardır.”

Yeşilyurt Belediyesi Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından “2. Aile Okulu ve Kişisel Gelişim Seminerleri” yoğun bir katılımla başladı. Birincisi g2eçen yıl yapılan ve büyük ilgi gören seminerlerde katılımcılara aile içi eğitimin önemi anlatılıyor.

Berber: “Aile toplumun temel taşıdır”

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, aileye büyük öneme verdiklerini belirterek, “Kalkınma ve huzur ailede başlar. Ailemizi arzu ettiğimiz seviyeye çıkardığımız taktirde toplum olarak kalkınma ve refah düzeyini yakalamış oluruz” dedi. Berber, “Aile, anne baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplum birimidir. Bu bakımdan aile toplumun temel taşı sayılmıştır. İlk toplumlardan günümüze kadar, bütün toplumlarda aile vardır.” şeklinde konuştu. Berber, bu yüzden aile ile ilgili seminerlere büyük önem verdiklerini belirtti.

Aile konulu seminerlerinde ilk hafta Doç. Dr. Mehmet Sağlam tarafından ‘Çocuğun Gözüyle Dünya’ konulu semineriyle başladı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)