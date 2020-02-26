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26 Şubat 2020 Çarşamba 16:49

30 Milyon Metreküp Atıksu Arıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü kullanım sonucunda oluşan atıksuların doğaya zarar vermesini önlemek için Malatya genelinde 2019 Nisan-2020 Ocak tarihleri itibariyle yaklaşık olarak 30 milyon metreküp atık suyu arıttı.

30 Milyon Metreküp Atıksu Arıtıldı
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MASKİ Genel Müdürlüğü, kullanım sonucu oluşan atıksuların doğaya verdiği zararın önüne geçebilmek için atıksu arıtma tesislerimizde çalışmalar yapıyor.

Battalgazi’de bulunan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin yanı sıra Darende ve Güzelyurt’ta ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır.

Fatih ve Özal Mahallesinde Atıksu Arıtma Tesisi, Durucasu ve Bağtepe’de Paket Atıksu Arıtma Tesisi ile beraber 7 adet biyolojik arıtma tesisi bulunmaktadır.

Akçadağ Eğin, Develi, Arapgir Deregezen, Gözeli, Battalgazi Şişman, Yarımcahan, Kuluşağı, Hekimhan Taşoluk, Sarıkız, Başkavak, Yazıhan Sürür, Balaban, Yeniköy, Yeşilyurt Kırlangıç (Cumhuriyet Örnek Köy), Görgü’de 15 adet doğal arıtma tesisi bulunmaktadır.

7 adet biyolojik arıtma tesisi ve 15 adet doğal arıtma tesisi ile beraber toplam 22 adet arıtma tesisinde 2019 Nisan-2020 Ocak tarihleri arasında Malatya genelinde toplamda 30 milyon metreküp atıksu arıtıldı.

Battalgazi bölgesinde bulunan atıksu arıtma tesislerimiz başta olmak üzere mevcutta olan tüm tesislerimiz çalışmalarına devam ediyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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