30 Yıllık İçmesuyu Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve beraberindeki heyet, Hekimhan İlçesi mahallelerini ziyaret ederek, içmesuyu ve kanalizasyon hatlarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ'ı ziyaret etmelerinin ardından, merkez karayolu geçişinde bulunan içmesuyu deplase hattı, Yukarısaz ve Saraylı Mahallesi kanalizasyon hattında incelemelerde bulunan Karataş ayrıca, Başkınık ve Basak Mahallesi sakinleriyle de bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Genel Müdür Karataş: “Mahallemize Hayırlı Olsun”

Boğazgören Mahallesi'nde bulunan içmesuyu sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş: “Mahallemizin içmesuyu ihtiyacını karşılamak amacıyla MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sondaj çalışmalarını başlattık. Yapılan çalışmalar sonucunda mahallemizin ihtiyacını karşılayacak şekilde yaklaşık saniyede 10 litre su temin ediliyor. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla elektrik şebekesi, isale hattı ve ardından depo bağlantısı yapılacak. Sondaj çalışmamızın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtar Çelebi: “30 Yıllık Su Sorunumuz Çözülecek”

Mahalle Muhtarı Mehmet Çelebi: “Mahallemize getirdiğiniz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar sonucunda Boğazgören Mahallemizin 30 yıllık su sorunu çözülecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)