“5 Bin Kalıcı Konut Sene Sonuna Kadar Teslim Edilecek”

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan’ın katımlıyla bir istişare toplantısı düzenlenerek, 6.8’lik Elazığ depreminin ardından Malatya’da en fazla etkilenen Battalgazi, Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki son durum masaya yatırıldı. Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan ve yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda, depremden zarar gören ilçelerdeki yapılan çalışmalar ve yapılacak olan yatırımlar ele alındı.

BAŞKAN GÜDER: “BATTALGAZİ BÖLGEMİZE 2 BİN 350 KONUT YAPILACAK”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçeye 2 bin 350 tane konut yapılacağını ve Gelincik Tepesine yapılacak konut sayısının artırıldığının altını çizdi. Başkan Güder, “Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Pütürge, Doğanyol Belediye Başkanlarımızın iştiraki ve Çevre Şehircilik İl Müdürümüz ile bir toplantı düzenledik. Biliyorsunuz 24 Ocak’ta Elazığ merkezli olan bir deprem yaşadık. Depremin yaralarını çok şükür devletimizin büyük desteğiyle milletçe sardık ve sarmaya da devam ediyoruz. Deprem sonrası Malatya’mızda ağır, orta ve hafif hasarlı binalarımız var. Yıkılan ve acil yıkılması gereken binalarımız var. Battalgazi ilçesi olarak bin 860 tane ağır hasarlı binamız var. Şu an tetkikler devam ediyor. Bin 680 orta hasarlı binamız var. 80 tane de yıkılmış ve acil yıkılması gereken binamız var. Toplamda ağır ve orta hasarlı 3 bin 620 tane binamızı şuana kadar tespit ettik. Şuan yapmış olduğumuz planlama neticesinde Battalgazi bölgemize 2 bin 350 konut yapılacak. İnşallah bin 500 civarında konutun Orduzu Gelincik tepesi bölgesine yapılacak. Gelincik Tepesi’ne yapılacak olan konut sayısı artırıldı. Bu konuda başta AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık hanım efendi başta olmak üzere Milletvekillerimizin girişimleri neticesinde konut sayısı 526’dan, bin 500’e çıkarıldı. 500 konutumuz Eskimalatya Meydanbaşı mahallesine yapılacak. 350 konutumuzda köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlerde yapılması planlanıyor. Tabi buradaki rakamlarda farklılıklar olabilir. Bazı bölgelerde yıkılan bölgelerin yerlerinde dönüşümler uygulanabilir. Bunları Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Belediye olarak değerlendirerek doğru olan ne ise onu uygulamaya çalışacağız” dedi.

MİLLETVEKİLİ ÇALIK: “MALATYA’YA 5 BİNDEN FAZLA KONUT YAPILACAK”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “Battalgazi Belediyemizde Pütürge ve Doğanyol Belediye Başkanlarımız özellikle 6,8’lik Elazığ ve Malatya’mızda yaşadığımız deprem sonrası yerleşim yerlerimizle ilgili çalışmalarımızı sayın bakanlarımızın yapmış olduğu çalışmalardan sonrası bir kez daha neler yaptık ve neredeyiz konularını tespit etmek amacıyla bir araya geldik. Ben öncelikle depremden sonra bizleri hiç yalnız bırakmayan bakanlarımıza İş İşleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza ve sonrasında da desteklerini esirgemeyen tüm bakanlarımıza ve bürokratlarımıza hassaten teşekkür ediyorum. Şehrimizi ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bugünde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Hasan Suver ile beraberiz. Kendisiyle dün Ankara’dan beraber geldik ve bir hafta boyunca da Malatya’mızda özellikle yerleşim yerlerimizde konutların hazırlanması konusunda çalışmalarını yapacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremdeki yaraları sarmak üzere tüm arkadaşlarımız belediye başkanlarımız milletvekillerimiz ve bakanlarımız milletimizle beraber ‘Devlet Milletin Emrinde’ diyerek çalışmaya devam ediyor. Bu vesile ile biraz evvel Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı binalarımızın rakamlarını verdi. Bunların hemen hızlı bir şekilde temellerinin atılmasıyla başlayacak olan süreç nasip olursa 2020 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Evlerimiz planlanırken, özellikle merkezde 2+1 ve 3+1 ve Tarım Köy Projesinde de 2+1 şeklinde evle birlikte ahırlar projelendirilmiş vaziyette. TOKİ aracılığıyla da TOKİ başkanımız ve ilgili bakanlıklar yerinde tespitler yapıyorlar. Bu vesile ile Doğanyol’da 250 tane yeni bir merkez oluşturuluyor. 2+1 ve 3+1 konutlarımız Doğanyol merkeze, aynı zamanda 200 tanede Tarım Köy Projesi kapsamında 2+1 çelik konstrüksiyon’lu yanında da ahırları olan evlerimiz Doğanyol’da inşa edilecek. Bilindiği üzere en fazla evlerin yıkıldığı ve hasar gören bölgemiz Pütürge ilçemiz. Özellikle Tarım Köy projemiz ile 750 konutumuz mahallelerimizde özellikle uzakta kırsalda kalan mahallelerimiz de dahil olmak üzere Pütürge’de inşa edilecek. İnşallah nasip olursa yeni bir ilçe merkezimizin oluşturulması, yeni binalarımızın oluşturulması için çaba sarf ediliyor. Toplamda 208 tane konutumuz da ilçe merkezimizde 2+1 ve 3+1 olmak üzere inşa edilecek. Kale İlçemizde de sayın bakan yardımcımızla birlikte dün toplantılarımıza yaptık. 324 tane 2+1 ve 3+1 konutlarımız inşa edilecek. 350 tane de kırsal mahallelerimizde Tarım Köy Projesi ile evlerimiz yapılmış olacak. Sosyal konutlarımızı da dahil ettiğimizde 5 binden fazla evi deprem sonrası Malatya’mızda inşa etmiş olacağız. Yıkılan ağır, orta ve az hasarlı binalarında destekleri ulaştırılmış vaziyette. Çadırlarımızla birlikte konteynerlerimiz de inşa edilmeye devam ediyor. İlçe ve mahallelerimizde konteyner kentlerimiz vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bir teşekkürü de Başbakanımız sayın Binali Yıldırım’a yapmak isterim. Malatya’mıza ve Elazığ’ımıza özel olarak kendi desteğini gönderdi. Şehrim ve ülkem adına teşekkürler ediyorum.” Şeklinde konuştu.

BAKAN YARDIMCISI SUVER: “ELAZIĞ VE MALATYA’YI HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Elazığ’ı ve Malatya’yı hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, “Deprem 24 Ocak tarihinde ve 6,8 şiddetinde meydana geldi. Depremden bu zamana baktığımızda epey bir mesafe aldığımızı görüyoruz. Depremin ilk saatlerinden itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanlarımızın buraya geldiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da 24 saat sonra Elazığ ve Malatya’ya geldi. İlk çalışmalar can kurtarmaydı. Vatandaşlarımızı kısa zamanda enkaz altından çıkardık. Can kayıpları için üzüntülüyüz. Cenab-ı Hak onlara rahmetiyle muamele eylesin. Süreç içerisinde çadırlar, konteynırlar, her türlü ilaç ve giysi destekleri sağlandı. Bunun akabinde hızlı bir şekilde gerek Elazığ’da gerek Malatya’da hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yıkım çalışmaları başlatıldı. Elazığ ve Malatya’da çalışmalar tamamlanmış noktada. Şimdi biz burada Battalgazi Belediyemizde öğlenden beri Battalgazi, Doğanyol ve Pütürge Belediye başkanlarımızla birlikte bundan sonra daha iyi ve güvenilir bir Malatya’da yaşayabilmek için şimdiye kadar neler yapıldı, yapılan çalışmaları sahadaki beklentilerle kıyasladık ve tartıştık. Karşılıklı görüş teatisinde bulunduk. Edindiğimiz bilgiler bundan sonraki çalışmalara çok fayda sağlayacaktır. İnşallah süreç böylece devam edecek. Bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Malatya ve Elazığ’ımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bu süreç inşallah 2020 yılının sonuna kadar bitecek. Çalışmaları her zaman yakından takip edeceğiz. Halkımızın istediği şekilde onların daha güvenilir yaşayabileceği şekilde ve onların temennileri karşılayacak şekilde ve talepleri doğrultusunda çalışılacaktır. Buradan bende sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve bu afet sürecinde katkısı bulunan sivil toplum kuruluşları ve milletimize teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Hak bir kere daha böyle bir afet yaşatmasın” diyerek sözlerini tamamladı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)