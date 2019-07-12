‘Açık Kapı Projesi’ Yeşilyurt’ta Hayata Geçti

‘AÇIK KAPI PROJESİ’ YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞINDA HİZMETE GİRDİ

Yeşilyurt Kaymakamlık Binasında düzenlenen ‘Açık Kapı Projesi’ açılış törenine; Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yanı sıra kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“AÇIK KAPI PROJESİNİN BAŞARILI VE GÜZEL SONUÇLAR VERECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından‘Milletin Kapısı’ sloganıyla başlatılan ‘Açık Kapı Projesi’nin Yeşilyurt’ta hayata geçmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmak amacıyla başlatılan projenin, halkla resmi ve yerel yönetimler arasındaki iletişim ağını daha da güçlendireceğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla başlatılan uygulamanın başarılı sonuçlar vereceğine yürekten inanıyorum. Vatandaşlarımız 17 başlık ve 322 konu arasından seçtikleri taleplerini yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden İlçe Kaymakamlığımızda oluşturulan Açık Kapı Bürosuna iletebilirler. Böylesine güzel bir uygulamayı başlatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımıza ve Strateji Geliştirme Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak gerek 444 8 9 10 numaralı Çağrı Merkezimiz, gerekse de 532 100 8 9 10 nolu whatsapp hattımız ve resmi internet sitemiz üzerinde faaliyete geçen çek gönder uygulamasıyla vatandaşlarımıza profesyonel hizmetler veriyoruz. Vatandaşımıza ulaşmak için bütün iletişim kanallarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi kolay ulaşılabilen, sorunlara hızlı çözümler üreten, vatandaşların ihtiyaçlarına en güzeliyle yanıt veren, bölgesinde en hızla gelişen ve ilerleyen örnek belediye hüviyetine ulaşmıştır. Hemşerilerimize kapımızı da gönlümüz de sonuna kadar açıktır. ‘Açık Kapı Projesi’de bu tür hizmetlerimizin daha fazla alana yayılmasına katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

“PROJE, VATANDAŞ İLE DEVLET ARASINDA Kİ İLETİŞİM AĞINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK”

‘Açık Kapı Projesi’nin vatandaşların kamu kurumlarıyla olan iletişiminin geliştirilmesi ve sıkıntılarının koordineli bir şekilde giderilmesini sağlayacağını dile getiren Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “81 İl Valiliğimiz ve İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerimizdeki nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçelerde başlatılan ‘Açık Kapı Projesi’ Yeşilyurt’umuzda da bugünden itibaren faaliyete geçmiştir. Devlet olarak bizler zaten vatandaşlarımızın devletimize ve kurumlarımıza ulaşabilmesi için Cimer ve Bimer başta olmak üzere birçok mekanizmayı değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın devletimize ve kurumlarımıza yapacakları tüm başvuruları daha rahat bir ortamda yapmalarına imkân tanımak için başlatılan güzel uygulamalardan bir tanesinin ilçemizde hayata geçmiş olması sevindiricidir. Böylesine faydalı ve verimli bir uygulamanın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, İçişleri Bakanlığımıza, Valiliğimize ve destek veren tüm kurumlara teşekkürlerimi sunarken, Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Açık Kapı Projesi’nin açılış kurdelâsı kesildi. Yeşilyurt İlçe Kaymakamlık Binasının girişinde faaliyete geçen Açık Kapı Bürosunda görev yapan personeller, uygulama hakkında açılışa katılan davetlilere bilgiler paylaştılar.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)