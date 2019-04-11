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11 Nisan 2019 Perşembe 19:12

AK Parti 24. Dönem Malatya Milletvekili AKIN, Başkan Güder’i Ziyaret Etti

AK Parti 24. Dönem Malatya Milletvekili Hüseyin Cemal Akın, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akın, Başkan Güder’in Battalgazi ilçesinin çehresini değiştireceğine inandığını söyledi.

AK Parti 24. Dönem Malatya Milletvekili AKIN, Başkan Güder'i Ziyaret Etti
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti 24. Dönem Malatya Milletvekili Hüseyin Cemal Akın, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, Malatya ile ilgili konularda istişarede bulundu. Burada konuşan AK Parti 24. Dönem Malatya Milletvekili Hüseyin Cemal Akın, Başkan Güder’in Battalgazi ilçesinin çehresini değiştireceğine inandığını belirterek, “Bugün Osman Başkanımı tebrik etmek ve hayırlı olsun demek için buradayız. Zaten AK Parti’nin kuruluşundan itibaren siyasetle büyük hizmetleri olmuş kendisinin ve Malatya halkı ile bütünleşmiş idi. Belediye ve belediyenin imkanları ile bugünden itibaren inşallah hizmet sunmaya başlayacak.  Geçmişte de insanlarla alakalı idi. Bugünde insanlarla alakalı. Biz hep beraber inanıyoruz ki Battalgazi'nin inşallah çehresini değiştirecek. Rabbim hayırlara vesile etsin, hizmete vesile etsin. İnşallah başarısını da daim etsin” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Battalgazi ilçesine hizmet için çaba sarf edeceklerini kaydederek, “Bugün Malatya’mıza gerçekten çok büyük bir emeği geçmiş olan, gerek mesleki, gerek Malatya Belediye Başkanlığımızı yaparak hizmet etmiş ve sonraki süreçte de Malatya milletvekilliğimizi yaparak, halka hizmet, hakka hizmetin özdeş olduğunu düşünen abimizden bir tanesi bugün bizleri ziyaret ettiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah zorlu yolda kendilerinin bilgilerinden, tecrübelerinden istifade edeceğiz. Ortak paydamız Malatyamıza, özelde Battalgazi’mize hizmet etmek. İnşallah bunu gerçekleştirme adına da elimizden gelen çabayı, gayreti sarf edeceğimizi ifade ediyorum” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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