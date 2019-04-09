AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı, Başkan Güder’e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, beraberinde AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 31 Mart 2019 seçimlerinde Battalgazi Belediye Başkanı seçilen Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarı temennisinde bulundu. Burada ilk olarak konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Başkan Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, “31 Mart yerel seçimlerini hamdolsun kazasız belasız bitirmiş olduk. Battalgazi AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı olarak bu 80-90 günlük maratonu hamdolsun zaferle sonuçlandırdık. Bugün teşkilat olarak başkanımıza bir hayırlı olsun ve bundan sonraki süreçte inşallah Rabbim kendisinin hayırlı işler yapma noktasında muvaffak etsin, mahcup etmesin. Bizler bu seçim maratonunu teşkilatımız olarak güzel bir sonuçla hamdolsun kapattık. Malatya'da ve Türkiye'de ilçeler nezdinde yüzde 70 oranında güzel bir oy aldık. Belediyemizi, Başkanımız hamdolsun teslim aldı. Bundan sonraki süreçte teşkilat olarak her daim Başkanımızın yanındayız. Her daim başkanımızın yapacağı hizmetler noktasında desteklerimiz sonuna kadar yanında olacak. Bizlerde bugün hem hayırlı olsun ziyaretinde, hem de ilk biz ziyaret etmiş olalım dedik teşkilatımızla birlikte. Bugün başkanımıza bir hayırlı olsun ziyaretine geldik. Bizi kabullerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim başkanımızı da, bizleri de mahcup etmesin” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hepinizin bildiği gibi 13 Ocak 2019’da adaylığımız belli oldu. AK Parti Teşkilatları her zaman seçime hazır olan teşkilatlar olması hasebiyle 13 Ocak’ta çalışmalarımıza teşkilatımızla ilçe başkanımızın nezaretinde başlamış olduk. Takriben 3 aylık bir seçim maratonu süresince teşkilatlarımız gece gündüz demeden, AK Parti’nin oylarını bir tık yukarıya çıkarma adına ellerinden gelen çabayı, gayreti sarf ettiler. Bundan dolayı başkanım başta olmak üzere, tüm teşkilatıma şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bildiğiniz gibi Cuma günü öğleden sonra mazbatamızı almış olduk. Tabi Pazartesi günü itibari ile mesaimize başladık. Şuan kabullerimizi gerçekleştiriyoruz. Milletimizin göstermiş olduğu teveccühe layık olma adına çalışmalarımızı inşallah bundan sonraki süreçte de yürüteceğiz. Tabi biz şuan Battalgazi'nin Belediye Başkanıyız, herkese hizmet etmek üzere bu yola çıkmış olduk. Teşkilatlarımız her daim yanımızda oldular. Bundan sonra da inşallah yanımızda olacaklar. Biz de teşkilatlarımızın yanında olacağız. Genelde Battalgazi'mize, 310 bin insanımıza hizmet etme adına elimizden gelen gayreti, çabayı sarf edeceğimi burada ifade ediyorum. Tekrar teşkilatıma bugüne kadar gerek ilçe başkanlığı döneminde göstermiş oldukları desteklerden dolayı, gerekse 13 Ocak’tan sonra gece gündüz demeden yapmış oldukları çalışmalardan, hizmetlerden, desteklerde dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret esnasında AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e kol saati hediye etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)