AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Oğuzhan, Başkan Gürkan’ı Ziyaret Etti

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, istişarede bulundu. Burada konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, “Bizler bugün AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı olarak Selahattin başkanımızı ziyarete geldik. Selahattin başkanımızın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması bizleri çok mutlu etti. Zaten Selahattin Başkanımın Battalgazi Belediye Başkanlığı sürecinde de bizlere her daim kollayıcı, koruyucu bir tavır ile yaklaştı. Tüm programlarımıza katılmaya çalıştı. Kendisine bu nokta da teşekkür ediyoruz. İnşallah seçim sürecinde de bizler Selahattin başkanımla beraber bu işi göğüsleyeceğiz. Allahın izniyle oylarımızı en üst seviyeye taşıyacağız. Bizleri kabul ettikleri için Selahattin başkanıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Bende Aynur Başkanım nezdinde tüm kadın kolları üyelerini burada görmekten ve ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bizler AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduktan sonra ve adaylık süreci boyunca gerek ana kademe olsun, gerek kadın kollarımız olsun, gerek gençlik kolları olsun, gerek ilçe teşkilatlarımız olsun, onların çok yakın ilgi ve alakalarını gördük. Özellikle temayül yoklamalarında da kadın kollarımızın çok büyük emeklerine şahit oldum. Partimiz açısından çok önemli mesafeler kat ettiler. Toplumun her kesimine el uzatmaya çalıştılar. Garip gürabanın dertlerini, sıkıntılarını dinleyerek bunlara çözüm bulma konusunda büyük gayret gösterdiler. Önümüzdeki süreçte de kendileriyle birlikte çalışacağız. Ben başarılarının devamını diliyorum. İnşallah siyaset literatürüne Malatya örneğini hep birlikte yerleştireceğiz. Rekor kırarak memleketimizin teveccühünü kazanacağımıza inancımız tamdır. Bu anlamda her eli sıkmak, her evin kapısını çalmak, her dertlinin derdini dinlemek ve herkesime ulaşmanın gayreti ve çabası içinde olacağız. Kadın kollarımız, ana kadememiz olsun, bizler olsun, gerek ilçe teşkilatlarımız olsun her kapıya gidip, her kişinin elini sıkma gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Ben kadın kollarımıza böyle bir nezaket ve nezahat gösterdikleri için Kadın Kolları Başkanımız Aynur Hanımın şahsında tüm kadın kollarımızı kutluyor, tebrik ediyorum. İnşallah bu çalışmalarımızın da tüm Malatyamıza, ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)