AK PARTİ’den Başkan Güder’e Ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. bu kapsamda AK Parti MKYK Üyeleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Gençlik Kolları Başkanı İsmail Caner Kaymaz, il yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları ve partililerle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bir süre sohbet ettiler. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hepinizin malumu 13 Ocak’ta adaylığımız belirlendikten sonra teşkilatlarımızla beraber sahada çalışmalarımıza başladık. Ve şükürler olsun 31 Mart akşamı Battalgazi’mizde yüzde 70”in üzerinde bir oy oranı ile Battalgazi’mize belediye başkanı olarak seçildik.Bu süreçte emeği geçen başta İl Başkanım olmak üzere Sayın vekillerime,il teşkilatıma,ilçe teşkilatımın hepsine teşekkür ediyorum.İnşallah önümüzdeki 5 yıl zaman zarfında, özelde Battalgazi’mize faydalı olma adına, genelde de Malatya’ya hizmet etme adına gece gündüz demeden ekibimizle çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, Başkan Güder’in rekor bir oyla belediye başkanı seçildiğine dikkat çekerek, “Sayın Başkanımı bir kez daha hayırlı olsun demek ve tebrik etmek üzere ziyarette bulunuyoruz. Milletvekillerimiz ile, il başkan yardımcılarımızla, il yönetim kurulu üyelerimiz ile ve kadın ve gençlik kurulu başkanımızla, sayın başkanıma bu dönemde başarı dileklerimizi ve yanında olduğumuzu, icraatlarında, hizmetlerinde yanında olduğumuzu ifade etmek üzere geldik. Kendisi hemşerilerimizin büyük teveccühü ile Malatya’da rekor bir oyla belediye başkanı seçildi. İnşallah bu rekor oya layık hizmetlerle Battalgazi’mizi, Malatya’mıza ve Türkiye’mize yakışır örnek ilçelerden biri haline getireceğine inanıyoruz. Başarılı hizmetlerde Allah yardımcısı olsun diyoruz. İnşallah hep beraber bizde teşkilat olarak yanında olarak, hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz, güveniyoruz. Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta, Başkan Güder’in partinin her kademesinde görev alarak bugünlere geldiğini belirterek, “AK Parti ailesi olarak, AK Parti ailesinin bir ferdi iken, partinin kuruluşundan itibaren emek çeken, dirsek çürüten, partinin her kademesinde görev yapan, yedek üyelik ile başlayıp, Merkez İlçe Başkanlığına, İl Başkan Yardımcılığına ve sonrası da Battalgazi İlçe Başkanlığına kadar partimizin her kademesinde görev yapan, AK Parti’nin bir neferi olan kardeşimiz Osman Güder, bugün Battalgazi’mize belediye başkanı oldu. Ben canı gönülden kutluyorum. Bütün Malatyalı hemşerilerimize, Battalgazili hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ederken, Cumhur İttifakı’nda bizlere desteklerini esirgemeyen çok kıymetli Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi değerli yöneticilerine, milletvekillerine ve teşkilat mensuplarına da hassaten teşekkürlerimi iletiyorum. Ve ilçelerimiz içinde en yüksek oyu alan Belediye Başkanımız sayın Osman Güder oldu. Ben bu vesile ile kıymetli belediye başkanımıza Rabbim başarılar versin, sağlık, sıhhat versin ve huzur versin. O enerjiyi Battalgazi’deki vatandaşlarımız ile birlikte sinerjiye dönüştürsün ve bugüne kadar yapılan hizmetlerin çok daha yukarılarına bayrağı taşısın. Canı gönülden temenni ediyoruz. Bizler Ankara’da milletvekilleri olarak hükümetten alabileceğimiz bütün destek ve yatırımları belediye başkanlığımızın ve Battalgazi’mizin, Malatya'mızın emrinde olarak yerine getirmeye gayret edeceğiz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, Başkan Güder’in önemli hizmetlere imza atacağına inandığını belirterek, “AK Parti’nin kuruluşundan beri birlikte yol yürüdüğümüz ve AK Parti’ye ve Malatya'ya, bu davaya çokça hizmeti geçen, elinden geldiği kadar samimi bir şekilde gayret gösteren bir kardeşimizin bugün Malatya'nın önemli ilçelerinin birisi olan Battalgazi’mizin sorumluluğunu alması, Şehr-ül Emini olması gerçekten bizleri bir teşkilat mensubu olarak ve milletvekili olarak çok sevindirdi. Rabbim başarılı kılsın, hayırlı etsin inşallah. Battalgazi, özellikle dezavantajlı grupların daha fazla yaşadığı ve gelişmesi noktasında gerçekten çok emek verilmesi gereken bir ilçemiz. Bir önceki Belediye Başkanımız biliyorsunuz ki Büyükşehir Belediye Başkanımız oldu. İnşallah birlikte çalışarak Battalgazi’mizin her bir mahallesine hizmetlerini götürecekler. Bu arada Battalgazi'yi büyütme ve geliştirme noktasında özellikle değiştirilme ve dönüştürülme noktasında da birlikte, hep beraber teşkilatlarımız ile birlikte gayret göstereceğiz. Ve bu gayret neticesinde de Battalgazi’miz çok daha farklı yerlerde, noktalarda olacağına inanıyorum” diyerek, başarı temennisinde bulundu.



AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’da, Başkan Güder’in Battalgazi ilçesine önemli hizmetler yapacağına inandığını kaydederek, “Battalgazi’miz, Malatya’mızın iki merkez ilçemizden bir tanesi. Hem ticaret merkezi olması, günlük yaşamın Battalgazi ilçemizde olması ve tarihi eserleri ile, üniversiteler ile Battalgazi gerçekten bakıldığı zaman sayılı ilçelerimizden bir tanesi. Osman Güder Başkanımıza gösterilen teveccüh de ayrıca takdir edilmesi gereken bir konu. Dolayısıyla ilçelerimiz içinde de en yüksek oyu alan ilçelerimizden bir tanesi. Buda son derece bizim için sevindirici. Öncelikle bu desteği veren Battalgazili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Osman başkanımızın da gerçekten siyasetin içinde olması, siyaseti ve yatırımları yakından takip ediyor olmasını da bir avantaj olarak görüyorum. Ben Malatya’nın gelişmesinde, Malatya’nın daha sağlıklı bir kent olmasında, yaşanabilir bir şehir olmasında başkanımızın yapacağı hizmetlerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Başkanımızın da tecrübesi ile inşallah Battalgazi'nin ve Yeşilyurt ilçemizin gelişmesi, Malatya’nın gelişmesi, ilçelerin tümüyle gelişmesine vesile olacak. Büyükşehir ile birlikte inşallah güzel hizmetler yapmak nasip olur” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Partimizin kurucularından ve bugüne kadar çeşitli kademelerde bulunmuş, emeği olan ve bölgesini de çok iyi tanıyan, Malatya’mızı çok tanıyan, her karış toprağında teşkilat olarak emeği olan Osman Başkanımıza ve ekibine hayırlı olsun ziyareti için buradayız. Osman Başkanım, ilçe başkanlığı ile birlikte yapmış olduğu çalışmalar ile bölgenin tamamına hakim olan bir kardeşimiz. Bugün burada, bu bölgede, bu kadar yüksek oy alabilmişsek, önceden yapmış olduğu çalışmaların emeği var. Karşılığı da çok kıymetli hemşerilerimizin teveccühü ile Malatya'da en yüksek oyu aldığı ilçemiz konumunda. Önümüzdeki 5 yıllık yerel yönetimler döneminde, kıymetli başkanımız burada geciktirilmiş, aksaklığı olan, hızlandırılması gereken bütün konuları ele alarak, inşallah bölgemizin kalkınması için, yerel çalışmalardaki gayretlerini artırarak hizmet etmesi için emek verecek. Bu anlamda hiç bir şüphemiz yok” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)