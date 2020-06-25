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25 Haziran 2020 Perşembe 13:23

Akçadağ Akmercan Ortaokul Protokolü İmzalandı

Vali Aydın Baruş Başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akmercan Turizm Taş. İnş. Güv. Sist. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti. adına Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Akmercan arasında protokol imzalandı.

Akçadağ Akmercan Ortaokul Protokolü İmzalandı
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“Eğitime % 100 Destek” kampanyası kapsamında Malatya İli Akçadağ İlçesinde 12 ay içerisinde tamamlanıp faaliyete geçmesi planlanan 12 derslikli “Akmercan Ortaokulu” inşaatı ile ilgili protokol Valilik makamında düzenlenen törenle imzalandı.

Akmercan Turizm Taş. İnş. Güv. Sist. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti. adına protokolü imzalayan Şerafettin Akmercan; “Yapmış olduğumuz ticari yatırımlara paralel olarak, sosyal sorumluluk yatırımlarını da, insani amaçlar ekseninde hayata kazandırmak için gösterdiğimiz gayretleri artırarak devam ettirmeyi kendimize görev saymaktayız” dedi.

İlimizde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ve daha önceden teknik çalışması yapılıp riskli olarak belirlenen okul binalarındaki yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş, “Deprem bölgesinde yaşadığımızdan çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim alması için sağlam binalar yapmamız gerekiyor. Bu çerçevede de Akçadağ İlçemizde riskli olduğu tespit edilen ortaokul binamızın yenilenmesi kapsamında hayırseverlerimizin katkısını istemiştik. Akmercan Şirketimizde bu talebimize olumlu yaklaştılar ve Akçadağ ilçemize 12 derslikli Ortaokulu yapmak üzere kendileri ile anlaştık. Yapılacak ortaokul binamız, protokolün imzalanmasından sonra 12 ay içerisinde bitirilecek ve eğitim hayatına kazandırılacak bu manada ilimize destek veren tüm hayırseverlerimize olduğu gibi Akmercan Şirketimize, Sayın Gazi Akmercan'a ve protokolü imzalayacağımız Şerafettin Akmercan'a şükranlarını sunmak istiyorum. Gerçekten onların desteği bizlere güç ve kuvvet veriyor. Çocuklarımızın güzel okullarda, sağlıklı okullarda eğitim alması için yapmış oldukları bu fedakarlık Malatyalıların gönlünde muhakkak takdir edilecektir. Ben bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum, inşallah yapılacak çalışmalarda sağlıklı bir şekilde yürütüldüğü takdirde zamanında bu okul bitirilir ve eğitim hayatımıza, Akçadağ İlçemizin eğitim hayatına bu okul kazandırılmış olur. Tekrar hayırlı olsun diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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