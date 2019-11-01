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01 Kasım 2019 Cuma 09:42

Akçadağ’da Açılış Töreni ve İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasyon Töreni Düzenlendi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Kayısı çekirdeği kırma ve eleme tesisi açılışı ve iyi tarım uygulamaları sertifikasyon töreni düzenlendi.

Akçadağ'da Açılış Töreni ve İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasyon Töreni Düzenlendi
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Akçadağ Spor Kulübü folklor ekibinin halkoyunları gösterisi ile başlayan törene Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Menge, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Poyraz, Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş ve çiftçiler katıldı.

Tören açılış konuşmalarının ardından Vali Yardımcısı Büyüknalçacı yaptığı konuşmada, “Kayısı açısından konumumuz çok önemli, dünyadaki kayısının %85’ini biz üretiyoruz. Bu %85’in %25 ini de Akçadağ ilçemiz üretiyor. Bizler Kooperatifçilik üzerinde çalışıyoruz, birlik olursak bu %20’lik pay %30-40’lara ulaşır. Kadınlarımızın da içerisinde olacağı kooperatifçiliği gerçekleştirirsek hem üretimi arttırır hem de piyasada ürünün fiyatını olumlu olarak etkileriz.

Devletin çiftçiye yönelik birçok desteği var, kimi zaman traktör giderinin bir kısmını karşılar, kimi zaman sübvanse eder, bazen de böyle tesislerin açılması için hibe verir.

Günlük kapasitesi 25 ton olan bu işletme, TKDK Başkanlığının vereceği hibe ile şu an 2000 çiftçimiz bu tesisten faydalanıyorken gelecek yıl 6000 çiftçimiz faydalanabilecek. Böylece çiftçilerimizin maliyeti yarı yarıya düşmüş olacak.

Böyle tesislerin artması için gerek İl Tarım Müdürlüğümüz gerekse de Kaymakamlığımız olarak her türlü desteği vereceğimizin teminatını veriyorum” dedi.

Kayısı Uygunluk Belgesi Vali Yardımcısı Büyüknalçacı tarafından Akçadağ İlçe Ziraat Odası Başkanı Poyraz’a takdim edilmesinin ardından protokol tarafından kurdele kesilerek tesisin açılışı yapıldı. Kayısı çekirdeği kırma ve eleme tesisinde incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Büyüknalçacı, yetkililerden bilgiler aldı.

İlimize bu konuda hizmet vermek için Kayısı Araştırma Geliştirme Ve Tanıtma Vakfı tarafından 05.12.2012 tarihinde sermayesinin tamamı vakfa ait olan KAYISI UYGUNLUK BELGELENDİRME LTD.ŞTİ (KAK) kurulmuştur.

2018 yılı üretim sezonun da Malatya da 5900 üreticiye 264.545 dekarlık alanda iyi tarım uygulamaları denetim hizmeti verilirken 10.000.000 TL hibe desteği almaları sağlanmıştır. Bu hibe desteğinin bir kısmı 20.09.2019 tarihinde çiftçilerimizin hesabına yatarken geri kalan miktar 04.10.2019 tarihinde ödenecektir. Şirketimiz yine bu dönemde Malatya dışındaki 2183 üretici ve 143.000 dekarlık alanda aynı hizmeti vermiştir

İçinde bulunduğumuz 2019 yılı içinde vakıf şirketi Türkiye genelinde grup ve bireysel üretici toplam olmak üzere 7384 üreticiye 373.700 (üçyüzyetmişüç bin yediyüz) dekarlık alanda İyi Tarım Uygulamaları denetimleri yapmıştır. Malatya için bu rakam 5225 üretici ve 240.000 ( ikiyüzkırkbin ) dekarlık alandır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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