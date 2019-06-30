İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Haziran 2019 Pazar 16:12

AKÇADAĞDER ilk toplantısını yaptı

Akçadağ Dayanışma Derneği (AKÇADAĞDER) ilk toplantısını yaptı.

AKÇADAĞDER ilk toplantısını yaptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak kurulan Akçadağ Dayanışma Derneği (AKÇADAĞDER) Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile ilçede faaliyet gösteren bazı STK ve oda başkanlarınında katılımları ile ilk toplantısını yaptı.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş,Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Cahit Leventoğlu ile diğer katılımcıların birer konuşma yaptığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, derneğin yol haritası hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından katılımcılara tek tek teşekkür eden Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Cahit Leventoğlu, tek hedeflerinin Akçadağ'a ve Akçadağlıya hizmet etmek olduğunu söyledi.

Leventoğlu başkanlığındaki derneğin asıl yönetim kurulu üyeleri, Ali Aladağ, Birol Çirkin, Deniz Şahin, Emrah İnce, Erdal Üstün, Hasan Eryılmaz ve Mehmet Algan'dan oluşuyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’ Fotoğraf Sergisi Büyük İlgi Gördü ‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’ Fotoğraf Sergisi...
Festival Coşkusu Yeşilyurt’u Sardı Festival Coşkusu Yeşilyurt’u Sardı
25. Yeşilyurt Kültür Kiraz ve Spor Festivali Başladı 25. Yeşilyurt Kültür Kiraz ve Spor Festivali Başladı
Tayvan Ankara Büyükelçisi Cheng, Ulu Cami Ve Battalgazi’ye Hayran Kaldı Tayvan Ankara Büyükelçisi Cheng, Ulu Cami Ve Battalgazi’ye...
MASKİ Genel Müdürü Karataş’tan Hekimhan’a Ziyaret MASKİ Genel Müdürü Karataş’tan Hekimhan’a...
Başkan Gürkan Doğanşehir de muhtarlarla bir araya geldi Başkan Gürkan Doğanşehir de muhtarlarla bir araya...
Yukarı Çık

‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’ Fotoğraf Sergisi...
Yeşilyurt’un kültürel ve doğal zenginliklerini farklı fotoğraf kareleriyle bir araya getirip ilçenin...

Haberi Oku